مصادر لرويترز: الحوثيون شنوا هجوما على السعودية من الأراضي العراقية بالتعاون مع فصائل عراقية

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اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: دعمنا ومساندتنا للقوات المسلحة اللبنانية سيستمران دون انقطاع ونرغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار أمن المنطقة بما في ذلك في أي قوة بديلة بلبنان