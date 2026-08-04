مصادر بعبدا للـLBCI: الوفد اللبنانيّ مصر على نقل هذا الامر الى المستوى السياسيّ الاسرائيليّ بانتظار الأجوبة والجانب الأميركي متفهم جدا لهذا المطلب

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مصادر بعبدا للـLBCI: للمرة الأولى تراجع الوفد الإسرائيليّ عن موقفه السابق في شأن الحدود البرية وسيُعمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليًا وهذا ما يفسر وجود خبير قانونيّ دوليّ ضمن الوفد