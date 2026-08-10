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o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
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o
كسروان
26
o
متن
26
o
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الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بمناسبة توقيع كتابه "قدر في هذا المشرق": الحق الفلسطيني هو أساس للحق العربي
خبر عاجل
2026-08-10 | 10:27
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الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بمناسبة توقيع كتابه "قدر في هذا المشرق": الحق الفلسطيني هو أساس للحق العربي
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2026-08-08
مصدر دبلوماسيّ للـLBCI نفى أن يكون الجانب الاسرائيليّ قد عرض خرائط لشبكات انفاق في عدة مناطق لبنانية خلال جولة المفاوضات الاخيرة في روما أما في جولات واشنطن السابقة فعرض الوفد الاسرائيليّ حجم الانفاق في محيط قلعة الشقيف
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