الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بمناسبة توقيع كتابه "قدر في هذا المشرق": الحق الفلسطيني هو أساس للحق العربي

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وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": لا يمكن تعديل اتفاق الطائف فهو يفتح أفقًا للكثير من التعديلات ولا يمكن تنفيذ بند إلغاء الطائفية السياسية نتيجة التركيبة اللبنانية