اقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية مع ادخال بعض التعديلات مع اعتراض كتلة الوفاء للمقاومة

الغاء المادة ١٠٤ من قانون الإعلام التي تقضي بأنه سيكون هناك متابعة جزائية للذين ينشرون اخبارا كاذبة

الغاء المادة ١٠٤ من قانون الإعلام التي تقضي بأنه سيكون هناك متابعة جزائية للذين ينشرون اخبارا كاذبة

رداً على ما تداوله البعض عن خلاف بين الرئيس سلام والوزير منسى قالت مصادر السراي للـ LBCI: محاولو الاصطياد بالماء العكر لن ينالوا غايتهم وعملاً بالدستور الحكومة تعمل وفق قاعدة التضامن الوزاري والمتحدث باسمها هو رئيس مجلس الوزراء