الغاء المادة ١٠٤ من قانون الإعلام التي تقضي بأنه سيكون هناك متابعة جزائية للذين ينشرون اخبارا كاذبة

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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للـLBCI: رفعنا الجلسة لحل الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع ميشال منسى وفي هذه الأثناء يجتمع الرئيس بري بالرئيس سلام لمتابعة هذا الموضوع