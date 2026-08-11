نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للـLBCI: رفعنا الجلسة لحل الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع ميشال منسى وفي هذه الأثناء يجتمع الرئيس بري بالرئيس سلام لمتابعة هذا الموضوع

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معلومات للـLBCI: وزير الدفاع كان يرغب بإلقاء كلمة وجدانية عن قانون العفو العام في بداية الجلسة يتوجه فيها للعسكريين وعند دخوله القاعة طلب منه سلام الخروج برفقته للنقاش وهنا توتر الجو بين الإثنين على خلفية رفض رئيس الحكومة القاء منسى لكلمته