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o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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اليونيفيل: نحثّ الأطراف على تجديد التزامها بالقرار 1701 ووقف انتهاكه وعدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد ونحن ملتزمون بولايتنا وبالحفاظ على حضور ميدانيّ واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان
خبر عاجل
2026-08-20 | 09:56
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اليونيفيل: نحثّ الأطراف على تجديد التزامها بالقرار 1701 ووقف انتهاكه وعدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد ونحن ملتزمون بولايتنا وبالحفاظ على حضور ميدانيّ واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان
خبر عاجل
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الولايات المتحدة ستصنّف "حزب الله" رسميًا اليوم جناحًا للحرس الثوريّ الإيرانيّ وسيُعتبر منظمة إيرانية لا لبنانية وستصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا بهذا الشأن في وقت لاحق
مصدران محليان للـLBCI ينفيان ما أورده المصدر الغربي
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13:39
الخزانة الأميركية: استنادًا إلى تنسيق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لهجمات حزب الله وتدخّله العميق في توجيه قرارات الحزب السياسية يُعاد إدراج الحزب على قوائم العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدّلة
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13:37
الخزانة الأميركية: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يعيد إدراج حزب الله على قوائم العقوبات على خلفية تقديمه خدمات للنظام الإيراني وذلك تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)
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الخزانة الأميركية: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يعيد إدراج حزب الله على قوائم العقوبات على خلفية تقديمه خدمات للنظام الإيراني وذلك تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (IRGC-QF)
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الخزانة الأميركية: العقوبات تستهدف 10 أفراد يشكلون جزءًا من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى حزب الله وتستخدم مندوبين يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين هذه الدول
خبر عاجل
13:35
الخزانة الأميركية: العقوبات تستهدف 10 أفراد يشكلون جزءًا من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى حزب الله وتستخدم مندوبين يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين هذه الدول
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معلومات للـLBCI: العصابة التي زوّرت توقيع وزير الداخلية باعت رخص «Fumée» بمبالغ وصلت إلى 5 آلاف دولار للرخصة وقد ضُبطت الرخص وأزيل زجاج «Fumée» عن السيارات وأُحيل الموقوفون إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان
خبر عاجل
13:27
معلومات للـLBCI: العصابة التي زوّرت توقيع وزير الداخلية باعت رخص «Fumée» بمبالغ وصلت إلى 5 آلاف دولار للرخصة وقد ضُبطت الرخص وأزيل زجاج «Fumée» عن السيارات وأُحيل الموقوفون إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان
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