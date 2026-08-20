اليونيفيل: نحثّ الأطراف على تجديد التزامها بالقرار 1701 ووقف انتهاكه وعدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد ونحن ملتزمون بولايتنا وبالحفاظ على حضور ميدانيّ واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان

التالي

الولايات المتحدة ستصنّف "حزب الله" رسميًا اليوم جناحًا للحرس الثوريّ الإيرانيّ وسيُعتبر منظمة إيرانية لا لبنانية وستصدر وزارة الخارجية الأميركية بيانًا بهذا الشأن في وقت لاحق