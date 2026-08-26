نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات سلطان عبدالله العويس خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي: نريد تبادل الخبرات بهدف تعزيز وتقوية حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات ولبنان وسمعنا اليوم من الوزراء الكثير من الكلمات المحفزة للاستثمار في لبنان

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