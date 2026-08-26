نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات سلطان عبدالله العويس خلال الملتقى الاقتصادي اللبناني-الإماراتي: ستكون هناك زيادة كبيرة في استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات ومنها الصناعة والخدمات اللوجستية والفنادق والقطاع الصحي

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وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي: نجاح العلاقات الاقتصادية بين الدول يُقاس بعدد الشراكات التي تُبنى والاستثمارات التي تُنفّذ وننظر إلى المشاركين اليوم كشركاء أساسيين في صياغة التعاون الاقتصادي بين لبنان والإمارات