وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي: نجاح العلاقات الاقتصادية بين الدول يُقاس بعدد الشراكات التي تُبنى والاستثمارات التي تُنفّذ وننظر إلى المشاركين اليوم كشركاء أساسيين في صياغة التعاون الاقتصادي بين لبنان والإمارات

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وزير التجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي: لدينا أسس قوية للانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وهناك إمكانات كبيرة متاحة لمواصلة تطوير شراكتنا الاقتصادية في السنوات المقبلة