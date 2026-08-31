بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: الجيش اللبناني خط أحمر ونرفض التشكيك بدوره وندعو لتأمين كل الدعم له وممنوع المساس بالسلم الاهلي

بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: حذرنا مراراً من "اتفاق الاطار" ومن مغبة التفاوض المباشر تحت النار ونجدد تمسكنا باتفاق الطائف واستكمال تطبيق بنوده الاصلاحية ونعارض اي طرح للفيديرالية والتقسيم

بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر: حذرنا مراراً من "اتفاق الاطار" ومن مغبة التفاوض المباشر تحت النار ونجدد تمسكنا باتفاق الطائف واستكمال تطبيق بنوده الاصلاحية ونعارض اي طرح للفيديرالية والتقسيم

بري: الجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان ومسؤولية حفظه والدفاع عنه الى جانب أهله واعادة اعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والدستورية