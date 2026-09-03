معلومات للـLBCI: يتسلّم لبنان عند السابعة مساءً أربعة أسرى إضافيين عند بوابة الناقورة عبر الصليب الأحمر الدولي الذي سيسلمهم بدوره إلى الجيش اللبناني

معلومات للـLBCI: الأسرى الذين ستسلمهم اسرائيل مساء اليوم هم لبنانيان وسوريان: علي شور وحسين عياش واسعد الحسيكة وسام إبراهيم الصماوي

معلومات للـLBCI: الأسرى الذين ستسلمهم اسرائيل مساء اليوم هم لبنانيان وسوريان: علي شور وحسين عياش واسعد الحسيكة وسام إبراهيم الصماوي

القناة ١٢ الإسرائيلية: من المتوقع أن تفرج إسرائيل اليوم عن 5 أسرى حرب وتسلمهم إلى لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة