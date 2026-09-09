التحكم المروري: قطع السير على أوتوستراد كازينو لبنان بالاتجاهين من قبل المحتجين

بري يدعو إلى جلسة لمناقشة عامة للحكومة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

بري يدعو إلى جلسة لمناقشة عامة للحكومة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

التحكم المروري: قطع شارع المصارف في الوسط التجاري في بيروت من قبل محتجين