الجميّل: نحذّر قبل توسّع الحرب ونطالب الدولة بأن تأخذ كل التدابير لتمنع أيّ تطورات وتمدد التدمير والقصف والاعتداءات على مناطق أخرى وندعو الدولة إلى تنفيذ قرارات اتخذتها بإرادتها ومنها "إلزام حزب الله بتسليم سلاحه للدولة وتكليف الجيش والأجهزة التنفيذ"

الجميّل: نحن على أبواب تطوّرات أمنيّة خطيرة في المنطقة وفي الجنوب وموضوع الأنفاق ليس أسطورة بل حقيقة ولذلك هدفنا هو حماية اللبنانيّين من "علي طاهر" 2 و3 و4 ومن "علي طاهر" في مناطق لبنانية أخرى

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