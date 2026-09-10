الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

وزير المال ياسين جابر قبيل جلسة مجلس الوزراء: أموال الـ٥،٦ مليون دولار التي يحتاجها متعهد مطمر الجديدة لإستكمال المرحلة الثانية من خلية طمر النفايات الجديدة مؤمنة

وزير المال ياسين جابر قبيل جلسة مجلس الوزراء: أموال الـ٥،٦ مليون دولار التي يحتاجها متعهد مطمر الجديدة لإستكمال المرحلة الثانية من خلية طمر النفايات الجديدة مؤمنة

الجميّل: نحذّر قبل توسّع الحرب ونطالب الدولة بأن تأخذ كل التدابير لتمنع أيّ تطورات وتمدد التدمير والقصف والاعتداءات على مناطق أخرى وندعو الدولة إلى تنفيذ قرارات اتخذتها بإرادتها ومنها "إلزام حزب الله بتسليم سلاحه للدولة وتكليف الجيش والأجهزة التنفيذ"