الرئيس عون: لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطية وصور وعربصاليم وأريد ان أتوجه اليهم بالقول "لقد أصغينا الى نداءاتكم ونحن الى جانبكم ولا يمكننا قطعاً ان نكون بعيدين عنكم"

الرئيس عون عن نداء النبطية: لا يمكننا الا ان نبذل أقصى الجهود لنبقى الى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات صمودكم قدر المستطاع

الرئيس عون عن نداء النبطية: لا يمكننا الا ان نبذل أقصى الجهود لنبقى الى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات صمودكم قدر المستطاع

الرئيس عون للوزراء: اطلب منكم أن تتعاملوا بأقصى السرعة واغتنام الفرص المتاحة أمامنا لخدمة جميع اللبنانيين من دون الدخول بالزواريب الضيقة فهناك من هو مندفع ويرغب بمساعدتنا وما علينا الا التنسيق بين الوزارات المعنية للإفادة من الفرص كافة