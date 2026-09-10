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o
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o
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o
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o
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o
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الرئيس عون عن نداء النبطية: لا يمكننا الا ان نبذل أقصى الجهود لنبقى الى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات صمودكم قدر المستطاع
خبر عاجل
2026-09-10 | 09:35
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الرئيس عون عن نداء النبطية: لا يمكننا الا ان نبذل أقصى الجهود لنبقى الى جانبكم ومساعدتكم وتأمين كل مقومات صمودكم قدر المستطاع
خبر عاجل
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الرئيس عون عن نداء النبطية: آن الاوان لكي تعود الدولة الى الجنوب وهذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا الى جانب أهلنا من دون أي تقصير
الرئيس عون: لقد وصلتنا نداءات أهلنا في النبطية وصور وعربصاليم وأريد ان أتوجه اليهم بالقول "لقد أصغينا الى نداءاتكم ونحن الى جانبكم ولا يمكننا قطعاً ان نكون بعيدين عنكم"
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الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء: لا بد من التذكير اننا طلبنا منذ فترة من الوزارات أن تضع مشاريع نرفعها الى الامارات ووجدنا كل ترحيب من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين ابدوا رغبة في الإستثمار في لبنان وقد زارنا لهذه الغاية وفدان
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