الرئيس عون عن نداء النبطية: آن الاوان لكي تعود الدولة الى الجنوب وهذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا الى جانب أهلنا من دون أي تقصير

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