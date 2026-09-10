المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي: اليوم نضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة والأكبر في تاريخ محطة الحاويات وهو مشروع سيرفع مساحة المحطة من 45 الى أكثر من 75 هكتارا وقدرتها الاستيعابية من 1،3 مليون الى 3 ملايين حاوية بحلول العام 2028

سلام خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: لا نفتتح اليوم توسعةً إضافية فحسب بل نفتح نافذةً جديدة للبنان على العالم ونخطو خطوةً عملية في مسار طويل هدفه أن يستعيد مرفأ بيروت موقعه الطبيعي

سلام خلال مراسم وضع حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت: لا نفتتح اليوم توسعةً إضافية فحسب بل نفتح نافذةً جديدة للبنان على العالم ونخطو خطوةً عملية في مسار طويل هدفه أن يستعيد مرفأ بيروت موقعه الطبيعي

الرئيس عون عن نداء النبطية: آن الاوان لكي تعود الدولة الى الجنوب وهذه مسؤوليتنا جميعا وهذا واجبنا تجاه أهلنا فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا الى جانب أهلنا من دون أي تقصير