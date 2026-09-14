الصدي للـLBCI: مشكلة المياه أصعب من مشكلة الكهرباء لأنها تتطلب بنية تحتية تحتاج إلى وقت وهي مكلفة وبإمكانات الوزارة نحاول العمل على تطويرات وإصلاحات

الصدي للـLBCI: هناك عدة شركات تواصلت معنا وكشفت على المنشآت النفطية في طرابلس ونعمل على دفتر شروط لمزايدة من أجل استخدام هذه الخزانات وأصبحت هناك لجنة متابعة لبنانية تجتمع دوريًا وتضمّ كل الجهات المعنية من أجل تأمين الترتيبات اللوجستية للمشروع

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