وكالة عن الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز واشتعال النيران فيها

الصدي للـLBCI: مشكلة المياه أصعب من مشكلة الكهرباء لأنها تتطلب بنية تحتية تحتاج إلى وقت وهي مكلفة وبإمكانات الوزارة نحاول العمل على تطويرات وإصلاحات

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