معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

سلام: رؤيتنا هي بناء منظومة لوجستية تجمع البحر والبر والجو مرفأ قادر على خدمة التجارة والاستيراد والتصدير ومنطقة اقتصادية تستقطب الصناعة وسكك وطرق تربطها بالداخل والمعابر الحدودية ومطار في القليعات يفتح نافذة إضافية للشمال وعكار على لبنان والعالم

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