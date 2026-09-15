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مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت
خبر عاجل
2026-09-15 | 11:34
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مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت
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