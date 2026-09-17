الرئيس عون: الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ وباقي الأجهزة الأمنيّة يُؤدِّون أدواراً مختلفة ولكن متكاملة ولا يمكن تعزيز سلطة الدّولة من دون مؤسّسات عسكريّة وأمنيّة قوية فاعلة وحاضرة على كامل الأراضي اللّبنانيّة

الرئيس عون: مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية أثبتت رغم الأزمة القاسية الّتي انعكست على رواتب عناصرها وظروفهم المعيشيّة قدرتها على الحفاظ على تماسكها وانضباطها وعلى ثقة اللّبنانيّين بها

الرئيس عون: مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية أثبتت رغم الأزمة القاسية الّتي انعكست على رواتب عناصرها وظروفهم المعيشيّة قدرتها على الحفاظ على تماسكها وانضباطها وعلى ثقة اللّبنانيّين بها

الرئيس عون: نطلب من أصدقائنا وشركائنا موقفاً واضحاً المساعدة على تنفيذ ما تم الاتّفاق عليه كاملاً والتّعامل مع سيادة لبنان وسلامة أراضيه كمبدأ ثابت لا يخضع للانتقائيّة