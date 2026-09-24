سلام خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني: نرحب بالمساعي التي قامت بها باكستان لخفض التصعيد في المنطقة والدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية ونثمّن الدور الذي اضطلعت به في هذا المجال خلال الأشهر الماضية

التالي

سلام خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني: من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجاباً على لبنان فبلدنا لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل ولا أحد يفاوض باسمه إلا الدولة اللبنانية