سلام خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني: من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجاباً على لبنان فبلدنا لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل ولا أحد يفاوض باسمه إلا الدولة اللبنانية

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