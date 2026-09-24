سلام خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني: نؤكد أهمية مواصلة الضغط من أجل انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها ودعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية

شريف خلال لقائه سلام: لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان وقد حرصنا خلال اتصالاتنا ومساعينا الإقليمية على أن يكون لبنان مشمولاً بأي مسار لخفض التصعيد

شريف خلال لقائه سلام: لبنان وخفض التصعيد فيه يشكلان أولوية بالنسبة إلى باكستان وقد حرصنا خلال اتصالاتنا ومساعينا الإقليمية على أن يكون لبنان مشمولاً بأي مسار لخفض التصعيد

سلام خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني: من الطبيعي أن ينعكس أي خفض للتصعيد في المنطقة إيجاباً على لبنان فبلدنا لا يريد أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية أو لتبادل الرسائل ولا أحد يفاوض باسمه إلا الدولة اللبنانية