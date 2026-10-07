الخارجية الأميركية ردًا على ما ورد في "رويترز": لدى حزب الله كل الأسباب لترويج مثل هذه الروايات عبر مصادر مجهولة يمكنه أن يدّعي ما يشاء لكن الأموال غير موجودة

الخارجية الأميركية: تعرّض حزب الله لضربات قاسية وتسبّب بمعاناة مئات الآلاف من اللبنانيين الأبرياء ويحاول الآن حفظ ماء الوجه عبر روايات زائفة عن تدفّق أموال إليه من إيران

الخارجية الأميركية: تعرّض حزب الله لضربات قاسية وتسبّب بمعاناة مئات الآلاف من اللبنانيين الأبرياء ويحاول الآن حفظ ماء الوجه عبر روايات زائفة عن تدفّق أموال إليه من إيران

مصدر عسكري للـLBCI: الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية حصلت بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في جرود عرسال من دون وقوع إصابات وذلك أثناء قيامهم بأعمال تهريب من سوريا إلى لبنان وقد أوقف الجيش أحد المواطنين المشاركين في التهريب