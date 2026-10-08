سلام: ليس صحيحاً على الإطلاق أنّ الدولة تتوجّه إلى أصحاب الدخل المحدود وتترك الشركات الكبرى فنحن نلاحق الشركات المتهرّبة من الضرائب ونعمل على تحصيل حقوق الخزينة

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سلام: في ملف الكسّارات والمقالع أرسلنا سندات التحصيل بمئات ملايين الدولارات صحيح أنّ هذه الأموال لم تُحصّل بعد بسبب مراجعات أصحابها أمام القضاء لكنّنا واثقون من صحّة مطالباتنا وسنتابع هذه الملفات قضائياً