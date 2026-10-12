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التحالف بقيادة السعودية: نتعامل مع صاروخ وطائرات مسيرة متجهة نحو المملكة

خبر عاجل
2026-10-12 | 05:22
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التحالف بقيادة السعودية: نتعامل مع صاروخ وطائرات مسيرة متجهة نحو المملكة
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التحالف بقيادة السعودية: نتعامل مع صاروخ وطائرات مسيرة متجهة نحو المملكة

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