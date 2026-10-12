التحالف بقيادة السعودية: نتعامل مع صاروخ وطائرات مسيرة متجهة نحو المملكة

معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق

معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق

وزير الطاقة السعودي: لا يمكن أن يكون هناك مستقبل للطاقة للجميع ما لم يتحقق أمن الطاقة للجميع وأحداث الأسابيع الماضية خطيرة ويجب أن يكون ردنا عليها جادا