معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري أبطل بعض المواد جزئيا من قانون العفو وأورد تفسيرات إلزامية لعدد كبير من المواد الواردة فيه من أجل توضيح وتسهيل عملية التطبيق

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