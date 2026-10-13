التحالف بقيادة السعودية: هاجمنا منشأة نفطية في صنعاء كان الحوثيون يستخدمونها لدعم هجماتهم في اليمن

متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: أموال حزب الله من إيران غير موجودة… وتمويله يأتي من أنشطة إجرامية

متحدث باسم الخارجية الأميركية للـLBCI: أموال حزب الله من إيران غير موجودة… وتمويله يأتي من أنشطة إجرامية

هبة نصر: سفيرة لبنان لدى واشنطن زارت اليوم وزارة الخارجية الأميركية حيث أجرت مباحثات بشأن آلية التحقّق من الاتفاق الثلاثي والاجتماع العسكري لا يزال مقرراً عقده في فلوريدا من 20 إلى 22 تشرين الأول