سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: أشكر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى وحكومة قطر وشعبها على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وعلى ما قدّمته من دعم سياسي واقتصادي وإنساني ولا سيما للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة ولمسار التعافي

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