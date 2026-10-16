سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: نثمّن عالياً مواقف دولة قطر الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقراره والداعمة لمساعينا الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وبسط سلطة الدولة

سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: يسرّني أن أعلن أنه بفضل رعايتكم ومتابعتكم الشخصية قد بتنا قريبين من التوصل الى مشروع بين الحكومتين اللبنانية والقطرية لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان

سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: يسرّني أن أعلن أنه بفضل رعايتكم ومتابعتكم الشخصية قد بتنا قريبين من التوصل الى مشروع بين الحكومتين اللبنانية والقطرية لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان

سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: أشكر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى وحكومة قطر وشعبها على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان وعلى ما قدّمته من دعم سياسي واقتصادي وإنساني ولا سيما للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة ولمسار التعافي