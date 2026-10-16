سلام في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري: يسرّني أن أعلن أنه بفضل رعايتكم ومتابعتكم الشخصية قد بتنا قريبين من التوصل الى مشروع بين الحكومتين اللبنانية والقطرية لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث البنية التحتية لإنتاج الكهرباء في لبنان

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك