سلام: هذا ما ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية والذي وافقت عليه الحكومة السابقة وأكّدته حكومتنا في بيانها الوزاريّ وعبارة "حصرًا" واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة والمطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق أن أعلن مرارًا موافقته على مضمونه

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سلام: لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم وهذا في أساس الدستور وأكدناه في بياننا الوزاريّ وفي عدد من قرارات الحكومة ولا ضرر من إعادة تأكيده بعد كل ما تكبّده الشعب اللبنانيّ من أكلاف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية