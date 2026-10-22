سلام: لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم وهذا في أساس الدستور وأكدناه في بياننا الوزاريّ وفي عدد من قرارات الحكومة ولا ضرر من إعادة تأكيده بعد كل ما تكبّده الشعب اللبنانيّ من أكلاف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية

سلام: تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصرًا شرعية القيام بذلك تحت أي ذريعة كانت لا يشكّل فقط خروجًا على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء بل يشكّل خطرًا على السلامة العامة ويهدّد أمن المواطنين ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة

سلام: تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصرًا شرعية القيام بذلك تحت أي ذريعة كانت لا يشكّل فقط خروجًا على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء بل يشكّل خطرًا على السلامة العامة ويهدّد أمن المواطنين ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة

سلام: هذا ما ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية والذي وافقت عليه الحكومة السابقة وأكّدته حكومتنا في بيانها الوزاريّ وعبارة "حصرًا" واردة في أصل النص وليست إضافة لاحقة من أي جهة والمطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق أن أعلن مرارًا موافقته على مضمونه