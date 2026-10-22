سلام: تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصرًا شرعية القيام بذلك تحت أي ذريعة كانت لا يشكّل فقط خروجًا على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء بل يشكّل خطرًا على السلامة العامة ويهدّد أمن المواطنين ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة

سلام: قبل البتّ في البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على طلب وزير العدل والمتعلّق بإحالة قضية المتفجّرات إلى المجلس العدليّ أنني لم أُرفق بجدول الاعمال نصّ مشروع المرسوم الذي وضعه بهذا الخصوص كي لا يبدأ النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده

سلام: قبل البتّ في البند الذي أُدرج على جدول الأعمال بناءً على طلب وزير العدل والمتعلّق بإحالة قضية المتفجّرات إلى المجلس العدليّ أنني لم أُرفق بجدول الاعمال نصّ مشروع المرسوم الذي وضعه بهذا الخصوص كي لا يبدأ النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده

سلام: لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم وهذا في أساس الدستور وأكدناه في بياننا الوزاريّ وفي عدد من قرارات الحكومة ولا ضرر من إعادة تأكيده بعد كل ما تكبّده الشعب اللبنانيّ من أكلاف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية