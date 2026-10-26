باسيل لـ عشرين 30: يمكن حلّ مشكلة اكتظاظ السجون بالاقتراح الذي تقدّمنا به وبطعننا في موضوع العفو «فهذا إنجاز لكلّ البلد»

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باسيل لـ عشرين 30: نحن وضعنا مشروعا مفصلا للكهرباء ولم يكن مشروعنا وحدنا لأن الحكومة أقرته بالاجماع لكن الكل ومن ضمنهم القوات عرقلوا التنفيذ وكنا أقلية في مجلس الوزراء