باسيل لـ عشرين 30: نحن وضعنا مشروعا مفصلا للكهرباء ولم يكن مشروعنا وحدنا لأن الحكومة أقرته بالاجماع لكن الكل ومن ضمنهم القوات عرقلوا التنفيذ وكنا أقلية في مجلس الوزراء

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لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل: نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بلغت حتى الساعة العاشرة صباحا 16.68%... وهذه النسبة تُعدّ مرتفعة جدًا ولا سيّما خلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع