سلام: استمعنا إلى عرض من وزير الصحة العامة بشأن الحالات المرضيّة التي أبلغت عنها مستشفيات في بيروت مع الاشتباه بإصابتها بداء الشعرينات الناجم عن طفيلي التريشينيلا

سلام: الوزارة تابعت هذه البلاغات وأجرت استقصاءات ميدانيّة وفحوصاً مخبريّة أظهرت وجود الطفيليات في عيّنة لحم مفروم في مطعم "ناديني" وسط شبهات بحسب التحقيقات الأوليّة بخلط اللحوم المقدّمة بلحم خنزير ملوّث

سلام: الوزارة تابعت هذه البلاغات وأجرت استقصاءات ميدانيّة وفحوصاً مخبريّة أظهرت وجود الطفيليات في عيّنة لحم مفروم في مطعم "ناديني" وسط شبهات بحسب التحقيقات الأوليّة بخلط اللحوم المقدّمة بلحم خنزير ملوّث

نواف سلام: سلامة الغذاء مسؤوليّة لا يمكننا التهاون فيها وعلينا أخذ جميع البلاغات والمعلومات المتداولة حول شبهات الغش والتلاعب بالمكوّنات الغذائيّة بجديّة من خلال إجراءات تتكامل فيها المتابعة الصحيّة والتحقيقات القضائيّة مع الرقابة والوقاية