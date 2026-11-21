عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال وكأن السيادة مكتملة فيما أرضنا لا تزال تحت الاحتلال وأهلنا لم يعودوا جميعا إلى بيوتهم وقرار الحرب والسلم ليس بعد في يد الدولة وحدها

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