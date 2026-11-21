الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: الاحتلال الاسرائيليّ والتدخّل الخارجيّ تحديدًا التدخّل الإيرانيّ عبر سلاح خارج سلطة الدولة أزمتان مترابطتان تتذرعان ببعضهما وفي الحالتين لبنان يدفع الثمن
خبر عاجل
2026-11-21 | 11:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: الاحتلال الاسرائيليّ والتدخّل الخارجيّ تحديدًا التدخّل الإيرانيّ عبر سلاح خارج سلطة الدولة أزمتان مترابطتان تتذرعان ببعضهما وفي الحالتين لبنان يدفع الثمن
خبر عاجل
الجمهورية
جوزاف
لمناسبة
الـ83
للاستقلال:
الاحتلال
الاسرائيليّ
والتدخّل
الخارجيّ
تحديدًا
التدخّل
الإيرانيّ
الدولة
أزمتان
مترابطتان
تتذرعان
ببعضهما
الحالتين
لبنان
الثمن
التالي
عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: لا يجوز أن نتحدث عن استعادة الثقة فيما مواطنون لا يستطيعون استعادة جنى أعمارهم وشباب يبحثون عن مستقبلهم خارج وطنهم وعائلات لا تعرف كيف تواجه الغد
عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: لا يجوز أن نحتفل بالاستقلال وكأن السيادة مكتملة فيما أرضنا لا تزال تحت الاحتلال وأهلنا لم يعودوا جميعا إلى بيوتهم وقرار الحرب والسلم ليس بعد في يد الدولة وحدها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
درب لحفد – جاج: مشروع سياحي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لأهالي المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
درب لحفد – جاج: مشروع سياحي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لأهالي المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كازينو لبنان يستعد لاستضافة مهرجان الزمن الجميل غدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كازينو لبنان يستعد لاستضافة مهرجان الزمن الجميل غدًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:44
عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات بل بدولة واحدة وجيش واحد وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن
خبر عاجل
11:44
عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: ضمانة أمن اللبنانيين لا تكون بتعدد السلاح والقرارات بل بدولة واحدة وجيش واحد وسلطة شرعية واحدة تتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن
0
خبر عاجل
11:42
عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: الدبلوماسية ليست استسلاما والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق والسلام ليس نقيض الكرامة فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب بل أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها
خبر عاجل
11:42
عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: الدبلوماسية ليست استسلاما والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق والسلام ليس نقيض الكرامة فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب بل أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها
0
خبر عاجل
11:40
عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: في لبنان اليوم أكثرية لبنانية ثابتة وواضحة والأهم أنها عابرة للطوائف والمناطق تريد الدولة والاستقلال، وترفض الاحتلال والهيمنة وهناك دعم عربي ودولي لمسار استعادة سيادة لبنان واستقراره ولأن أمن لبنان جزء تأسيسي لأمن محيطنا
خبر عاجل
11:40
عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: في لبنان اليوم أكثرية لبنانية ثابتة وواضحة والأهم أنها عابرة للطوائف والمناطق تريد الدولة والاستقلال، وترفض الاحتلال والهيمنة وهناك دعم عربي ودولي لمسار استعادة سيادة لبنان واستقراره ولأن أمن لبنان جزء تأسيسي لأمن محيطنا
0
خبر عاجل
11:39
عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان أقول بالوضوح نفسه:نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران كما مع سائر الدول لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى
خبر عاجل
11:39
عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: إلى المسؤولين عن التدخل الإيراني في لبنان أقول بالوضوح نفسه:نحن نحترم الشعب الإيراني وحضارته، ونريد علاقات صداقة واحترام متبادل مع إيران كما مع سائر الدول لكن الصداقة بين الدول لا تعطي إحداها حق التدخل في قرار الأخرى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:53
وكالة فارس: سماع دوي انفجار في سيريك على الساحل الجنوبي لإيران والسبب غير معروف لكن قد يكون نتيجة إطلاق طلقة تحذيرية أو اصطدام سفينة بلغم بحري
آخر الأخبار
12:53
وكالة فارس: سماع دوي انفجار في سيريك على الساحل الجنوبي لإيران والسبب غير معروف لكن قد يكون نتيجة إطلاق طلقة تحذيرية أو اصطدام سفينة بلغم بحري
0
خبر عاجل
2026-09-14
الصدي للـLBCI: مسألة السدود كان من المفترض أن تنتهي بعض منها قبل الأزمة المالية بحسب الجدول الزمني الذي اطّلعنا عليه ولكن أحيانًا يحصل تأخير وبدأ التدقيق الجنائي لسد جنة وسد المسيلحة مختوم بالشمع الأحمر وهو بعهدة القضاء منذ ما قبل استلامي الوزارة
خبر عاجل
2026-09-14
الصدي للـLBCI: مسألة السدود كان من المفترض أن تنتهي بعض منها قبل الأزمة المالية بحسب الجدول الزمني الذي اطّلعنا عليه ولكن أحيانًا يحصل تأخير وبدأ التدقيق الجنائي لسد جنة وسد المسيلحة مختوم بالشمع الأحمر وهو بعهدة القضاء منذ ما قبل استلامي الوزارة
0
اقتصاد
2026-10-20
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-10-20
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
أخبار لبنان
2026-10-29
البستاني دان حالات التسمم في بيروت: من يتاجر بصحة الناس يجب أن يُحاسَب
أخبار لبنان
2026-10-29
البستاني دان حالات التسمم في بيروت: من يتاجر بصحة الناس يجب أن يُحاسَب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
درب لحفد – جاج: مشروع سياحي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لأهالي المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
درب لحفد – جاج: مشروع سياحي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لأهالي المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كازينو لبنان يستعد لاستضافة مهرجان الزمن الجميل غدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كازينو لبنان يستعد لاستضافة مهرجان الزمن الجميل غدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وزارة الاقتصاد نحو الإدارة الرقمية… 21 خدمة للملكية الفكرية online
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وزارة الاقتصاد نحو الإدارة الرقمية… 21 خدمة للملكية الفكرية online
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من يطفئ نار أزمة الطبابة في فوج إطفاء بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من يطفئ نار أزمة الطبابة في فوج إطفاء بيروت؟
0
أخبار لبنان
13:06
جنوب لبنان بعد اليونيفيل: مَن يملأ الفراغ؟
أخبار لبنان
13:06
جنوب لبنان بعد اليونيفيل: مَن يملأ الفراغ؟
0
أخبار لبنان
13:04
السفير الأميركي ميشال عيسى للـLBCI: عاجلًا أم آجلًا...سيتحدث اللبنانيون والإسرائيليون مع بعضهم البعض
أخبار لبنان
13:04
السفير الأميركي ميشال عيسى للـLBCI: عاجلًا أم آجلًا...سيتحدث اللبنانيون والإسرائيليون مع بعضهم البعض
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 21-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النّشرة المسائيّة 21-11-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:36
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
أمن وقضاء
02:36
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
2
اقتصاد
04:38
لقاء بين حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور في واشنطن... والمناقشات أفضت إلى وضع خطة عمل حتى نهاية العام
اقتصاد
04:38
لقاء بين حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور في واشنطن... والمناقشات أفضت إلى وضع خطة عمل حتى نهاية العام
3
أخبار دولية
00:06
ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟
أخبار دولية
00:06
ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟
4
اخبار البرامج
15:08
"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
اخبار البرامج
15:08
"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
5
أخبار لبنان
09:00
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب ويوقف 62 شخصًا، ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
أخبار لبنان
09:00
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب ويوقف 62 شخصًا، ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
6
أخبار لبنان
02:21
أرنو قدّم إلى مجلس الأمن إحاطة عن تنفيذ الـ1701: توافق لبناني على ضرورة أن يبقى الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية
أخبار لبنان
02:21
أرنو قدّم إلى مجلس الأمن إحاطة عن تنفيذ الـ1701: توافق لبناني على ضرورة أن يبقى الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية
7
اسرار
23:50
أسرار الصحف 21-11-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 21-11-2026
8
آخر الأخبار
06:21
التلفزيون الرسمي: إيران تبث فيديو "لمدينة صواريخ" جديدة تحت الأرض تضم منصة إطلاق صواريخ مزدوجة
آخر الأخبار
06:21
التلفزيون الرسمي: إيران تبث فيديو "لمدينة صواريخ" جديدة تحت الأرض تضم منصة إطلاق صواريخ مزدوجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More