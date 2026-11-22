الراعي: الوقوف مع الجيش ليس شعارًا عابرًا بل موقف وطني ثابت ونقف معه لا ضده وندعمه ولا نضعفه ونحمي هيبته ولا نشكك بدوره فبقوة الجيش تقوى السيادة ويترسخ الإستقلال ويبقى أمن الوطن

الراعي: الوقوف مع الجيش ليس شعارًا عابرًا بل موقف وطني ثابت ونقف معه لا ضده وندعمه ولا نضعفه ونحمي هيبته ولا نشكك بدوره فبقوة الجيش تقوى السيادة ويترسخ الإستقلال ويبقى أمن الوطن

الراعي: الولاء للبنان يعني أن يكون لبنان أولًا حين تتعارض المصالح وأن تكون الدولة قبل الزعامة والحزب والطائفة ويكون الدستور قبل الحسابات والمؤسسة قبل الأشخاص