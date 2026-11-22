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معلومات الـLBCI: نحو عشرة أشخاص عبروا من الأراضي السورية إلى اللبنانية بمحاذاة مركز لحرس الحدود السوريّ وقرب الساتر الترابيّ الفاصل بين البلدين وصولًا إلى منطقة الدورة ومنها إلى مشاريع القاع حاملين أكياسًا