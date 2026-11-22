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معلومات الـLBCI: الأشخاص الذين تولّوا تهريب المتفجرات وضعوا الأكياس في ساحة أحد المنازل في مشاريع القاع قبل أن يفرّوا باتجاه الأراضي السورية فيما تحرّكت وحدات متخصصة من الجيش وضبطت الشحنة