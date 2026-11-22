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14
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o
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o
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o
متن
21
o
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معلومات الـLBCI: نحو عشرة أشخاص عبروا من الأراضي السورية إلى اللبنانية بمحاذاة مركز لحرس الحدود السوريّ وقرب الساتر الترابيّ الفاصل بين البلدين وصولًا إلى منطقة الدورة ومنها إلى مشاريع القاع حاملين أكياسًا
خبر عاجل
2026-11-22 | 08:32
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معلومات الـLBCI: نحو عشرة أشخاص عبروا من الأراضي السورية إلى اللبنانية بمحاذاة مركز لحرس الحدود السوريّ وقرب الساتر الترابيّ الفاصل بين البلدين وصولًا إلى منطقة الدورة ومنها إلى مشاريع القاع حاملين أكياسًا
خبر عاجل
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معلومات الـLBCI: الأشخاص الذين تولّوا تهريب المتفجرات وضعوا الأكياس في ساحة أحد المنازل في مشاريع القاع قبل أن يفرّوا باتجاه الأراضي السورية فيما تحرّكت وحدات متخصصة من الجيش وضبطت الشحنة
معلومات الـLBCI: عملية ضبط المتفجرات في مشاريع القاع جاءت نتيجة رصد ومراقبة نفذتها وحدة متخصصة بمكافحة التهريب في الجيش اللبناني في الساعة الحادية عشرة والنصف من ليل السبت
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معلومات الـLBCI: وفق إفادات الموقوفين نفوا أي علاقة لهم بعملية تهريب المتفجرات في مشاريع القاع وأكدوا أنهم لا يعرفون الأشخاص الذين أحضروا الشحنة إلى المنزل مشيرين إلى أنهم سوريّو الجنسية وفرّوا فور علمهم بقدوم الجيش اللبنانيّ
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