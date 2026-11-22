معلومات الـLBCI: الجيش استقدم خبيرًا هندسيًا للكشف على المواد المتفجرة المضبوطة في مشاريع القاع والتي تبيّن أنها تضم 203 كيلوغرامات من مادة C4 و61 كيلوغرامًا من مادة TNT

معلومات الـLBCI: الجيش استقدم خبيرًا هندسيًا للكشف على المواد المتفجرة المضبوطة في مشاريع القاع والتي تبيّن أنها تضم 203 كيلوغرامات من مادة C4 و61 كيلوغرامًا من مادة TNT

معلومات الـLBCI: نحو عشرة أشخاص عبروا من الأراضي السورية إلى اللبنانية بمحاذاة مركز لحرس الحدود السوريّ وقرب الساتر الترابيّ الفاصل بين البلدين وصولًا إلى منطقة الدورة ومنها إلى مشاريع القاع حاملين أكياسًا