التالي

معلومات الـLBCI: الموقوفون الثلاثة الذين عُثر عليهم داخل المنزل في مشاريع القاع هم من ثلاث عائلات سنّية من منطقة البقاع الأوسط وقد نُقلوا إلى الشرطة العسكرية للتحقيق معهم بإشراف القضاء العسكريّ