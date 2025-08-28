الأخبار
كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب

فنّ
2025-08-28 | 12:40
كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب

أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "وقت الحب" حصريًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب اليوم الخميس 28 آب عند الساعة 6 مساءً بتوقيت بيروت، من إخراج بتول عرفة.

ويُعتبر الفيديو الذي صُوّر منذ سنتين في منطقة اللقلوق – لبنان، من أكثر الأعمال ذات الأجواء الرومانسية في مسيرتها، قبل أن يتم ضمّه لاحقًا إلى ألبومها الناجح "مختلفة".
 
ويعكس الكليب مشاعر الحب والدفء بين كارول وشاب ضمن قصة مصوّرة بسيطة تحمل الكثير من الإحساس.

أغنية "وقت الحب" من كلمات سليم عساف، ألحان Bojan Vasic وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

للمشاهدة حصرياً عبر يوتيوب
 

LBCI
فنّ
2025-07-02

"مع حب حياتي"... كارول سماحة تستمتع بوقتها مع ابنتها في "ديزني لاند" (صورة)

LBCI
فنّ
2025-07-10

"هذه هي الحقيقة كما تبدو حين يكون اسمها الحب "... جوزيف عطية يطلق "ولا ممكن"

LBCI
فنّ
2025-08-04

"5 سنين مرقوا"... كارول سماحة: الوجع بعده ساكن القلوب

LBCI
فنّ
2025-07-26

"عبقري فنان تاريخ"... كارول سماحة: رحيلك يا زياد كسرلي قلبي

LBCI
فنّ
14:00

"عيد ميلاد سعيد" يفتتح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي في تشرين الأول

LBCI
فنّ
06:30

جينيفر لوبيز تتألق بإطلالة رسمية في لوس أنجلوس (صور)

LBCI
فنّ
05:10

بعد إعلان خبر خطوبتها... سيلينا غوميز تهنئ تايلور سويفت على طريقتها الخاصة

LBCI
فنّ
03:20

مهرجان البندقية ينطلق بقوة بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-09

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مكثف لمسيرة إسرائيلية في أجواء بيروت وصولًا إلى الضاحية الجنوبية على علو منخفض

LBCI
خبر عاجل
2025-08-25

مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-19

كالاس: حزمة العقوبات المقبلة على موسكو يجب أن تكون جاهزة بحلول الشهر المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش

LBCI
أخبار لبنان
13:41

رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:36

لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..

LBCI
أخبار لبنان
13:29

الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!

