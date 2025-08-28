كارول سماحة تُطلق "وقت الحب" حصريًا عبر يوتيوب

أطلقت النجمة اللبنانية كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "وقت الحب" حصريًا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب اليوم الخميس 28 آب عند الساعة 6 مساءً بتوقيت بيروت، من إخراج بتول عرفة.



ويُعتبر الفيديو الذي صُوّر منذ سنتين في منطقة اللقلوق – لبنان، من أكثر الأعمال ذات الأجواء الرومانسية في مسيرتها، قبل أن يتم ضمّه لاحقًا إلى ألبومها الناجح "مختلفة".

ويعكس الكليب مشاعر الحب والدفء بين كارول وشاب ضمن قصة مصوّرة بسيطة تحمل الكثير من الإحساس.



أغنية "وقت الحب" من كلمات سليم عساف، ألحان Bojan Vasic وتوزيع ألكسندر ميساكيان.



للمشاهدة حصرياً عبر يوتيوب