"آسرة بتعابيرها"... ورد الخال في رسالة مؤثرة للسيدة الأولى نعمت عون: نفتخر ونقتدي بها

بعد اللقاء الاستثنائي مع طلاب كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، وجّهت الممثلة ورد الخال رسالة مؤثرة افتخرت فيها بالسيدة الأولى نعمت عون.

وجاء في رسالة ورد الخال التي شاركتها عبر خاصية القصص القصيرة على منصة انستغرام: "السيدة الأولى نعمت عون مثال للسيدة اللبنانية التي نفتخر ونقتدي بها... قوية بإيمانها، جميلة بحنانها، راقية بتفكيرها، وآسرة بتعابيرها".

وختمت ورد الخال رسالتها، قائلة: "حماك الله وحمى عائلتك الكريمة على رأسها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون".